Challenge Riccione, percorso gara rinnovato per l'attesa gara di Triathlon In programma il 1 maggio: già 1200 atleti al via, iscrizioni chiudono il 10 aprile

Sport Riccione | 17:32 - 08 Aprile 2022 Challenge Riccione. Dopodomani (domenica 10 aprile) chiudono le iscrizioni a Challenge Riccione, l'attesa gara di Triathlon che si terrà domenica 1 maggio. Sono già oltre 1200 gli atleti, tra professionisti e amatori, che si cimenteranno nelle tre discipline: nuoto, ciclismo e corsa. Il percorso sarà totalmente rinnovato dopo il "no" di Coriano al passaggio dei triatleti nel proprio territorio comunale: i dettagli saranno svelati nei prossimi giorni dagli organizzatori del Td Rimini.



< Articolo precedente