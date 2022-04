Covid Rimini, ancora contagi alti. In regione calano ricoveri in terapia intensiva

Attualità

Rimini

| 16:20 - 08 Aprile 2022

Bollettino Covid 8 aprile 2022.



Nel territorio riminese si registrano 356 nuovi casi di positività al Sars- CoV-2. Nei primi cinque giorni della settimana 1445 positività (media 289 al giorno), la scorsa settimana erano stati 1529. Quindi al momento il raffronto vede un leggero calo.



Nel riminese non si registrano decessi e i ricoveri in terapia intensiva sono stabili a 5. In regione ricoveri in calo in terapia intensiva (36, -3, a fronte di 7 dimissioni e 4 nuovi ingressi), nei reparti Covid si registra un incremento di 14 unità, totale 1255. I decessi in regione sono 11, età media 84 anni.



Sul fronte delle nuove positività, in regione sono 5.136 (Tasso di positività 21,6%). Le persone complessivamente guarite, nelle ultime 24 ore, sono 4144.