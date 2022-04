Residenti Rione Clodio rispondono a Frisoni: "Non siamo considerati"

Attualità

Rimini

| 16:19 - 08 Aprile 2022

I residenti del Rione Clodio - Via Ducale rispondono alle parole rilasciate dall'Assessora con delega alla mobilità Roberta Frisoni lo scorso 5 aprile al Corriere Romagna, lamentando la propria situazione di disagio a causa dei provvedimenti presi dalla Giunta nella gestione del traffico veicolare in via Ducale.



Gli abitanti sottolineano "l'ostilità che viene riservata ai residenti del Rione Clodio - si legge in una nota - che fra pochi giorni si ritroveranno il traffico di attraversamento monte/mare di 10/15 mila mezzi al giorno. All'Assessora riesce difficile pronunciare la parola "via Ducale", ma quando afferma che finiti i lavori riprenderà il doppio senso su via Circonvallazione Occidentale si riferisce proprio a questo. Mentre da una parte invita i riminesi a “cambiare le proprie abitudini” e di non usare le automobili per recarsi in zona mare, dall’altra confermando la riapertura con doppio senso di marcia su via Circonvallazione Occidentale, in pratica gli dà il via libera al transito di automobili fra le nostre case".

Nella nota si ironizza inoltre su come ora la mobilità abbia fatto un passo indietro nel tempo di 70 anni: "riportare il traffico di attraversamento in Corso d'Augusto primo tratto, per poi proseguire in direzione mare su via Ducale e via Clodia penalizza in questo modo anche la fruibilità del Ponte di Tiberio che lato inizio del decumano si trova due corsie di traffico intenso in entrambe le direzioni".

"Ci sono delle analogie - conclude il comunicato - fra quanto sta succedendo in viale Vespucci e via Ducale. Nel primo caso sono stati chiusi i lungomari con la nascita del “Parco del mare”, senza creare prima gli indispensabili parcheggi alternativi a quelli che venivano ovviamente soppressi, ricorrendo a soluzioni inefficaci nel breve/medio termine. Nel secondo caso si è chiuso il ponte di Tiberio e piazza Malatesta senza realizzare pima un ponte alternativo e valutare in modo preventivo le ripercussioni di tale decisione sulla viabilità cittadina, sacrificando a tempo indeterminato il Rione Clodio nonostante i ripetuti annunci di temporaneo (cfr. Sadegholvaad 20/10/2019) utilizzo del transito su via Ducale".