Convegno superbonus, successo di partecipazione all'hotel Imperiale di Rimini

Attualità

Rimini

| 16:05 - 08 Aprile 2022

Convegno 'SuperBonus 110% dall’illegalità all’operatività'.

Si è tenuto ieri (giovedì 7 aprile) all’Hotel Imperiale di Rimini il convegno “SuperBonus 110% dall’illegalità all’operatività – Come realizzare progetti in regola con la normativa in continua evoluzione” organizzato da SEAC Spa e Global Bonus Srl con la partecipazione di Cogeneratori Solid Power Spa e Group Alimark. A portare i saluti della città l’assessore alla Legalità del Comune di Rimini, Francesco Bragagni e il Comandante provinciale della Guardia di Finanza, Colonnello Alessandro Coscarelli, quello delle imprese del territorio affidato al presidente di Confcommercio della provincia di Rimini, Gianni Indino.



È stata un’intera giornata di confronto, con l’obiettivo puntato sul Bonus 110% analizzato dagli esperti di vari settori, che hanno esaminato le applicazioni della misura statale dedicata a efficientamento energetico e miglioramento sismico dalla parte delle imprese e dei privati. Il focus sulla normativa che, dalla sua entrata in vigore, è stata più volte modificata e reinterpretata, è stato portato avanti dagli esperti del Centro Studi SEAC Spa, le dottoresse Elisabetta Casari e Cristina Santoni di Trento, concentrando l’intervento sugli aspetti fiscali via via modificati dal legislatore, con approfondimenti relativi ai diversi interpelli che quotidianamente pervenivano dall’Agenzia delle Entrate. Si sono poi susseguiti gli interventi tecnici sulla cessione del credito e sull’accesso ai finanziamenti con il consorzio Fider.



Il presidente di Global Bonus, Pompeo Viganò, ha anticipato alla platea l’insediamento della società a Rimini in Viale Vespucci 54, in compartecipazione con Associatiinrete, neocostituita Rete di imprese che coordina i progetti relativi al Bonus 110%. Il Presidente, apprezzando la sintesi dei tecnici e ringraziando la Guardia di Finanza per il confronto aperto con le imprese ha detto: “Ritengo giusto che si lavori in totale trasparenza e sinergia con gli organismi deputati alla verifica delle procedure che, se seguite scrupolosamente, non fanno sorgere problemi né per i cessionari, né per i cedenti. Il progetto Global Bonus è nato proprio dall’esigenza di poter dare una soluzione a tutti coloro che si avvicinano al mondo dei crediti di imposta, creando una piattaforma che possa gestire a 360 gradi la progettualità legata al Bonus 110% e dare tranquillità a chi opera nel settore”.



“Questo interessante convegno è stato organizzato a Rimini significativamente – ha detto il presidente di Confcommercio della provincia di Rimini, Gianni Indino – perché proprio qui nella nostra città relativamente ai bonus legati a ristrutturazioni ed efficientamento è accaduto quel che è accaduto. La magistratura farà piena luce sulla singola vicenda, ma quello che è da sottolineare è l’importanza della legalità per fare impresa, valore in cui crediamo fortemente come Associazione. In questa occasione mi sembra doveroso ringraziare la Guardia di Finanza nella persona del Comandante Coscarelli e i suoi uomini, che hanno fatto venire alla luce una situazione di illegalità. Un servizio reso a tutte le imprese oneste, corrette, che lavorano seguendo le procedure e che non meritano di essere passate nel tritacarne del dubbio. Ringrazio anche l’assessore alla Legalità, Bragagni che ha portato la testimonianza di una città che vuole tutelare gli imprenditori onesti, Seac e Global Bonus per aver portato a Rimini questo convegno di valenza nazionale e Fider che ha spiegato lo strumento finanziario per accedere al credito garantito e portare a termine con successo il progetto ideato”.