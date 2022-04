Attualità

Misano Adriatico

| 15:50 - 08 Aprile 2022

Misano World Circuit.

Un particolare evento benefico verrà ospitato martedì 12 aprile dal Misano World Circuit. Seicento ragazzi del liceo Vercelli di Asti, in gita scolastica, percorreranno il circuito a bordo di undici pullman: un giro d'onore che si concluderà con l'incontro con Paolo Simoncelli e Kate Fretti, ex compagna dell'indimenticato Sic. I ragazzi regaleranno un'opera in ricordo del campione di Coriano, ma non solo: devolveranno 2000 euro in beneficenza alla fondazione Simoncelli.