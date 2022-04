Pace o condizionatori accesi, Rimini: "Noi già risparmiamo gas". Annunciato piano per l'energia

Attualità

Rimini

| 15:43 - 08 Aprile 2022

di Riccardo Giannini



"Volete la pace o i condizionatori accesi?", l'oramai celebre boutade del premier Draghi ha fatto discutere l'opinione pubblica, ma più concretamente trovare soluzioni al problema energetico è al centro del dibattito politico, anche a livello locale. Il governo ha introdotto misure di contenimento dei consumi per gli edifici pubblici, in vigore dal 1 maggio e fino alla prossima primavera: nei mesi freddi, negli edifici pubblici, temperature non superiori ai 19 gradi centigradi (due i gradi di tolleranza); in quelli caldi temperatura di 27 gradi (massimo di 25, come margine di tolleranza). Un piccolo ritocco dal quale sono esclusi ospedali, cliniche e case di cura.



L'assessore del comune di Rimini Anna Montini sottolinea che analogo provvedimento era già stato preso dalla giunta qualche settimana fa e che si tratta di una misura parte integrante " di un percorso di razionalizzazione delle risorse e dei consumi che si compone di altre azioni già adottate e che sfoceranno nella presentazione a breve di un vero e proprio Piano integrato dell'energia per gli edifici di competenza comunale".



Nel dettaglio, per prima cosa il piano prevede una maggiore flessibilità nell’accensione o spegnimento degli impianti, sia di riscaldamento sia di illuminazione, sulla base del tempo "reale". In pratica, nei giorni o nei periodi di ottobre, novembre, marzo e aprile in cui le temperature lo consentono, spegnere prima i riscaldamenti. Con l'auspicio di avere più giornate come l'odierna e non un marzo 2022 bis, leggermente inferiore come temperature ai rigidi marzo degli anni '70...



Tornando al piano dell'energia del comune di Rimini, Montini spiega l'attivazione di un "monitoraggio sugli oltre 450 quadri di comando per l’illuminazione pubblica, per valutare la possibilità di poter modulare in maniera più efficace l’accensione". Con l'affidamento del servizio di illuminazione pubblica, l'amministrazione comunale punta a un maggior risparmio energetico, pari a 8,6 milioni di kWh annui, il 62% del consumo annuale di riferimento. "Rimini inoltre può contare ad oggi su cinque scuole a consumo energetico quasi zero (near zero Energy building), classificazione che rappresenta la caratteristica principale di tutte le nuove progettazioni in programma e in corso di realizzazione", aggiunge Montini, che invita la stessa cittadinanza ad assumere comportamenti virtuosi nel proprio ambiente domestico o nel luogo di lavoro. Purché alla cittadinanza ci si limiti a chiedere comportamenti virtuosi (come giusto che sia) e non ulteriori, spossanti sacrifici, dopo due anni di pandemia che hanno messo a dura prova il morale e le tasche degli italiani: in sostanza, sarebbe auspicabile non dover passare da "state a casa" a "state al freddo e al buio". Giusto, premier Draghi?