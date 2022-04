Ucraina, aeroporto di Rimini perde 300.000 passeggeri e ora punta sul mercato low cost

Attualità

Rimini

| 15:15 - 08 Aprile 2022

Aeroporto Fellini di Rimini.

La nuova strategia dell'aeroporto Fellini di Rimini è quella di "trovare le nuove Russie". A delinearla, come riporta l'Ansa, è l'amministratore delegato di Airiminum, Leonardo Corbucci. Fino a prima della pandemia i principali mercati di riferimento per Rimini erano innanzitutto la Russia, e a seguire l'Ucraina. Il recente conflitto costringe lo scalo romagnolo, e tutto il territorio, a rivedere le proprie strategie.



A fine marzo dal Fellini sono ripartiti i primi voli con Ryanair. La settimana prossima sarà la volta di Wizzair. "Aspettavamo altre compagnie, le classiche nostre: russe, ucraine, anche la Bielorussia - spiega Corbucci - ma quest'anno dovremmo farne a meno". A inizio anno le prospettive erano quelle di chiudere il 2022 "avvicinandosi ai 500.000 passeggeri", grazie soprattutto alla spinta della compagnia russa Pobeda. Tutto saltato. "Comunque supereremo i 200.000 passeggeri, che per un aeroporto come quello di Rimini non è un grande numero, ma è comunque tre volte il numero del 2021", precisa l'ad. "È evidente che il modello di business dell'aeroporto di Rimini è sempre stato orientato verso quel mondo (l'Europa dell'Est, n.d.r.) ma le recenti situazioni ci stanno spingendo a ridisegnare le linee strategiche per i prossimi anni". La prima è "il mercato low-cost". Oltre alle due compagnie già citate, l'anno prossimo dovrebbero arrivarne "altre due", anticipa Corbucci.



La seconda strada è "il collegamento con Roma" che "consentirebbe di portare su Rimini tutta una serie di altre destinazioni che giocoforza non riusciremo mai a collegare". Ma la linea principale, "in attesa che la Russia, i nostri mercati possano tornare", è appunto "trovare le nuove Russie", ovvero quei "mercati che hanno un numero di abitanti rilevante, che possano identificare Rimini come un loro punto d'approdo in Europa, come è successo con la Russia vent'anni fa". Prima della pandemia doveva partire il nuovo volo per l'Iran. "Un'idea ce l'abbiamo già in mano", rivela il gestore, che su questo fronte promette risultati "già nelle prossime settimane".