Baseball, San Marino al Falchi contro il Longbridge

| 15:15 - 08 Aprile 2022

Il manager del San Marino Doriano Bindi.

C’è il “Gianni Falchi” sulla strada del San Marino Baseball in questo secondo weekend di campionato. Lo storico impianto bolognese è la casa del Longbridge, squadra che ha iniziato il campionato centrando una vittoria su due nella tana del Modena. 10-2 per i modenesi il primo match, 11-5 per i bolognesi il secondo.

Nella prima gara si sono alternati sul monte Cantelli (perdente), Campanella e Nanetti, nella seconda Curvelo Navarro (vincente, 6 inning) e Bortolotti (3 inning, salvezza). Decisivo per la vittoria un secondo inning da 6 punti.

Le due sfide tra San Marino e Longbridge si giocheranno domani, sabato 9 aprile. Gara1 alle 15, gara2 alle 19.

“Testa nella partita e concentrazione massima – dice Doriano Bindi -. È così che dobbiamo affrontare il Longbridge e tutte le squadre. Bisogna presentarsi in campo con l’approccio migliore per disputare buone partite. Dal primo all’ultimo inning. Cercando di aumentare la nostra forma”

Cosa hanno detto le prime due vittorie coi Falcons?

“Non siamo ancora al 100% e dobbiamo crescere, ma l’obiettivo è farlo settimana dopo settimana, con costanza”

Alle porte la sfida col Longbridge…

"Hanno vinto una gara a Modena e non sono da sottovalutare. L’importante è sempre entrare in campo con la mentalità giusta e dare il massimo che possiamo in questo periodo. Giocare la nostra partita con pazienza”

Quali saranno i lanciatori partenti?

“Luca Di Raffaele e Quevedo. Confermeremo l’assetto delle prime due partite”