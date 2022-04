Cyberbullismo, la Polizia Postale incontra gli studenti riminesi

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 15:10 - 08 Aprile 2022

L'incontro della Polizia Postale con gli studenti dell'Istituto Comprensivo di Igea Marina.

La Polizia di Stato, Sezione Polizia Postale e delle Comunicazioni di Rimini, nella giornata di ieri (7 aprile), nell'ambito dell'attività di sensibilizzazione, ha incontrato i ragazzi dellascuola secondaria di 1° grado dell'Istituto Comprensivo di Igea Marina.

L'incontro, che dopo circa due anni è tornato ad essere in presenza e non in Dad, si è svolto presso il teatro Astra di Bellaria Igea Marina ove hanno partecipato circa 120 alunni accompagnati dagli insegnanti delle classi prime.



La lezione, incentrata principalmente sulla prevenzione del Cyberbullismo è proseguita sull’utilizzo responsabile del computer e di internet, con riferimento ai reati commessi a volte inconsapevolmente dai minorenni.

La lezione durata circa due ore, ha toccato moltissimi argomenti connessi all’utilizzo di internet e dei socialnetwork con particolare riferimento all’utilizzo delle chat, divulgazione dati personali e loro utilizzo fraudolento, rispetto ed impostazione della privacy sulla rete e sexting.



Durante l’incontro, sono stati rappresentati casi realmente accaduti e trasmessi anche

alcuni video. Moltissime sono state le domande dei ragazzi sul tema del cyberbullismo ma anche sulla loro imputabilità in virtù di un’errata convinzione, puntualmente smentita, che tanto essendo minorenni non pagano le conseguenze dei loro comportamenti.

I Cyber Investigatori della Polizia Postale delle Comunicazioni di Rimini in collaborazione con l’Ufficio provinciale scolastico, visto l’aggravarsi dei reati commessi online dai minori verso altri minori, hanno programmato nel corso del corrente anno scolastico diversi incontri coi ragazzi di tutta la provincia riminese.