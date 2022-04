Miramare avrà una Casa della Salute. L'assessore Gianfreda: "Puntiamo anche sui forum urbani"

Attualità

Rimini

14:56 - 08 Aprile 2022

La giunta comunale di Rimini ha espresso parere favorevole sulla delibera riguardante la realizzazione di una nuova Casa della Salute a Miramare e la ricerca di immobili da destinare ai forum urbani, spazi in disuso recuperati e trasformati in sedi di servizi sociali o sociosanitari, o destinati a ospitare le sedi e le attività di associazioni di volontariato, gruppi Ci.Vi.Vo e gruppi educativi. Al momento, per i forum urbani, sono stati individuati alcuni immobili a Miramare, Viserba, via Dario Campana\Ina Casa, Spadarolo.



Soddisfatto l'assessore Kristian Gianfreda, che evidenzia la necessità, in ambito sanitario, di non limitarsi a considerare le cure mediche, ma "un insieme di azioni in cui si addizionano più attività volte a promuovere il benessere dell’individuo, che è dato dal convergere di diversi elementi". Una cura della persona "nella sua totalità": Case della Salute e forum urbani "si inseriscono all'interno di questa nuova cornice teorica della salute". Nel dettaglio, da una lato "la creazione di luoghi in disuso trasformati in vere e proprie piazze per la comunità"; dall’altro lato, "un modello organizzativo-assistenziale vicino a casa che raccoglie in sé tutta la filiera di assistenza per la promozione della salute, dai medici di base al personale infermieristico". Fondamentale è il concetto di prossimità dei servizi sociosanitari, ma anche considerare appunto, per il raggiungimento del benessere personale, il pieno inserimento della persona della collettività, l'aspetto relazionale e l'inclusione sociale. "È da qui che passa anche il rafforzamento del legame tra città e cittadino, che è un elemento fondamentale”, chiosa Gianfreda.