San Giovanni, a scuola con il piedibus: confermato il progetto, tre le linee attivate

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 13:50 - 08 Aprile 2022

Giornata conclusiva di Siamo nati per camminare.



Si è concluso oggi (venerdì 8 aprile), a San Giovanni in Marignano, il progetto "Siamo Nati per Camminare", con i giochi di una volta svolti in strada e giardino scolastico, grazie al prezioso contributo degli insegnanti. Una mattinata particolarmente vivace per le quarte classi della scuola primaria dell'istituto Comprensivo Statale, alla presenza del sindaco Daniele Morolli e della vicesindaco Michela Bertuccioli.



Considerata anche la positiva esperienza del progetto "Siamo Nati per Camminare", il Comune di San Giovanni in Marignano, Istituto Comprensivo Statale e l'associazione Scuolinfesta hanno valutato di proseguire con l'esperienza del Piedibus fino al termine dell'anno scolastico. Il “Piedibus” funziona come un vero autobus, con un suo itinerario, degli orari e fermate precise e stabilite che si effettuano su 3 linee: parco dei Tigli, con partenza dallo stesso parco; Pianventena con partenza dalla scuola dell'infanzia Aquilone, via Aldo Moro; zona scuole con partenza da via Piva, angolo di via Bari. "Con questa esperienza i bambini imparano a vivere le strade e l'ambiente in modo diverso, praticando un’attività motoria quotidiana e conquistando autonomia e consapevolezza sul proprio corpo e sulle norme di sicurezza stradale", evidenzia in una nota l'amministrazione comunale.



Chi desiderasse iscriversi al servizio o candidarsi come accompagnatore può scrivere a scuolinfesta@gmail.com