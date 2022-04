Bellaria Igea Marina, chiuso per lavori il tratto di strada tra le vie Italico ed Ennio

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 13:05 - 08 Aprile 2022

Al via lunedì 11 aprile, a Bellaria Igea Marina, i lavori di manutenzione straordinaria che interesseranno la via Virgilio: opera preziosa per l’ulteriore messa in sicurezza dell’arteria che taglia Igea Marina, rientra nel piano quadriennale di interventi straordinari alla rete stradale comunale.



L’avvio delle attività comporterà la chiusura del tratto compreso tra via Italico e via Ennio a partire da lunedì, con i lavori che si protrarranno, salvo imprevisti o condizioni meteo avverse, per non più di un paio di settimane.



Ai residenti nella porzione di strada interessata dalle attività sarà comunque garantita la possibilità di accedere alle proprie abitazioni, al di fuori degli orari di attività del cantiere; si sottolinea infine che, qualora i lavori non siano ancora stati completati, in occasione delle festività di pasqua - sabato 16, domenica 17 e lunedì 18 aprile – la strada sarà in ogni caso temporaneamente aperta e percorribile in sicurezza.