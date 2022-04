Rimini, Rossopomodoro apre la bottega e lancia il frisbee personalizzato per il Paganello

Attualità

Rimini

| 13:03 - 08 Aprile 2022

Taglio del nastro di Rossopomodoro Bottega.



Inaugurato ieri (giovedì 7 aprile) alla presenza dell’assessore alle attività economiche del Comune di Rimini, Juri Magrini, dei fratelli Gioia e Luca Romano proprietari di entrambi i Rossopomodoro a Rimini, dei soci Carlo D’Angiò - Senior manager del ristorante - e Stefano Caristi, manager de la Bottega, il nuovo locale di Viale Vespucci 91 dedicato allo street food in puro stile napoletano.



"Portiamo un altro pezzetto della nostra cultura del cibo e della convivialità nel cuore di Marina Centro. È stata una bella emozione accogliere tanti amici e tanti estimatori dello street food Made in Napoli: centinaia di persone si sono messe in fila per degustare pizza alla pala tipo Sorrento, pizza a portafoglio, crocché, Parigina, panini napoletani, sfogliatelle. Un’ottima partenza. Mi preme ringraziare - dice Luca Romano - l’amministrazione comunale per aver risposto al nostro invito al taglio del nastro; così come desidero ringraziare tutti i dirigenti, a partire dal Presidente Rota e dal Direttore generale Peroni, i collaboratori e l’intera squadra della Rimini Calcio che hanno partecipato a questo bel momento di festa. Ringrazio poi la mia famiglia, i miei collaboratori e tutti coloro che non si sono risparmiati un solo giorno per far sì che la Bottega iniziasse il suo cammino puntuale. E per rinsaldare ancora di più il legame con la città, a la Bottega ci siamo “inventati” la prima vera piadina napoletano-romagnola con salsiccia, friarielli e provola: da provare!”.



Altra novità dell’ultima ora: in occasione del Paganello 2022 - Paga Inferno - World Beach Ultimate Cup, competizione internazionale dedicata al frisbee che si svolgerà a Rimini dal 16 al 18 aprile, in piena Pasqua, è nato il “disco volante la Bottega di Rossopomodoro”. Rossopomodoro dal 2010 collabora con il team del Paganello ed è al fianco degli organizzatori del grande evento. Un oggetto unico e da collezionare.