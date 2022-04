Baseball, Falcons made in T.Pedrera al debutto casalingo: 'Spazio ai nostri giovani, vogliamo salvarci'

Sport

Rimini

| 14:58 - 08 Aprile 2022

Da sinistra il manager Willy lucena, il presidente Carlo Ravegnnai e lo sponsor Paolo Ioli.

Nella cornice del ristorante pizzeria Old American Bar di Viserba, presentazione dei Falcons Torre Pedrera targati CsaRimini.com alle presenza dell'assessore al bilancio del Comune di Rimini Juri Magrini e del vice presidente federale Luigi Mignola. Una squadra giovane, formata da ragazzi cresciuti nel vivaio, che ha come obiettivo la salvezza. Campo da gioco il diamante di Riccione mentre nella seconda fase probabilmente sarà la Casa dei Pirati di Rimini lo stadio il teatro delle partite interne. Il manager è Willy Lucena che ha escluso l'arrivo di oriundi o stranieri nella seconda fase: “Anche un solo straniero ostacolerebbe la crescita dei nostri ragazzi, che avviene in un processo progressivo, passo dopo passo. L'esperienza si matura sul campo, giocando” spiega.

Presente in sala anche l'ex pro giramondo Alessandro Maestri, il lanciatore che nei Falcons è cresciuto conquistando nel lontano 1997 il primo titolo giovanile e che applaude il percorso e la filosofia del club: “Si stanno raccogliendo risultati dopo la semina di anni e credo sia giusto non snaturare la filosofia del club. I risultati si raccolgono nel lungo termine”. E se fosse lui lo “straniero” da inserire nel roster? Lucena dietro le quinte gliela butta lì:“Io ho chiuso due anni fa col baseball giocato” sorride Maestri. Si vedrà.

A fare gli onori di casa il presidente del club Carlo Ravegnani: “Abbiamo deciso di fare la serie A dopo aver valutato l'aspetto tecnico con i nostri allenatori e quello economico con i dirigenti e gli sponsor: non è un salto nel buio. Vogliamo misurarci con questa sfida e dare un chance e ulteriori stimoli ai nostri giovani giocatori che si sono guadagnati sul campo la massima serie. Quel che più conta è divertirsi fermo restando che proveremo a raggiungere il nostro scudetto: la salvezza”.

I Falcons sono la squadra più giovane con cui il manager Lucena nella sua esperienza ventennale in Italia come giocatore (era un valente lanciatore) e poi come manager ha avuto a che fare: “Sono orgoglioso di questi ragazzi, ci anima una grande passione”. Al suo fianco i coach Stefano Emanuelli e Simone Sartini.

Dopo l'esordio a San Marino i Falcons debutteranno domenica (ore 11 e 15,30) in casa contro Sala Baganza e nell'occasione uno dei soci fondatori ed ex presidente Luigi Bellavista farà il primo lancio della partita.

Lo sponsor è Paolo Ioli di CsaRimini.com, di padre di Nicolò (2000) e Simone (2004), entrambi lanciatori. Il veterano è l'interno Stefano Rossi, classe 1976, autore della prima valida in serie A dei Falcons a San Marino. Da segnalare che accanto alla squadra di serie A - il club festeggia i 45 anni di attività - ne esiste un'altra che milita in serie C e con il coach Simona Conti ne è stata assemblata una femminile. In bacheca sei titoli giovanili e tre promozioni (due in serie B e una in A) e tantissime convocazioni nelle rappresenative nazionali.