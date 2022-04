Calcio Promozione 22esima giornata: anticipo Asar Granata 0-0 e tabellini delle gare

Sport

Rimini

| 18:28 - 09 Aprile 2022

Asar.



Asar - Granata (Anticipo del sabato) 0-0



ASAR: Mauri, Abati, Broccoli, Sisti, Franchi (Pari), Fattori, Sogos, Sparaventi, Ciavatta (Alberto), Marchionna (Di Turi), Pierri.

In panchina: Marcaccini, Bacchini, Guerra, Manconi, Russo, Marangia.

All.Vanni.

GRANATA: Venghi, Lelli (Pellegrini), Arfilli, Braccini, Asslani, Ugone, Sacchetti (De Rosa), Silighini, Brighi (Vitali), Ronchi, Ambrosini.

In panchina: Giustore, Brigliadori, Panariello, Bardani, Caporali.

All. Cantoni.



ARBITRO: Arrigoni di Ravenna

AMMONITI: Ciavatta, Abati, Di Turi, Sacchetti.

ESPULSI: Pierri, Ronchi.



Spontricciolo - Sant'Ermete



SPONTRICCIOLO

In panchina:

All.Forchino.

SANT'ERMETE

In panchina:

All. Santi.



ARBITRO:

RETI:

AMMONITI:

NOTE:



Verucchio - Torconca



VERUCCHIO:

In panchina.

All. Nicolini.

TORCONCA:

In panchina:

All. Vergoni.



ARBITRO:

RETI:

AMMONITI:

NOTE:



Misano - Pietracuta



Novafeltria - Sampierana



Due Emme - Bellaria Igea Marina



Gatteo - Gambettola