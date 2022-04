Calcio Promozione: Sampierana, colpo playoff in casa del Novafeltria (0-2)

Sport

Novafeltria

| 17:56 - 10 Aprile 2022

L'undici iniziale del Novafeltria. In gallery la Sampierana.



Novafeltria - Sampierana 0-2



NOVAFELTRIA: Andreani, Pavani, Bindi, Mahmutaj, Valentini, Crociani (42' st Kouassi), Radici, Baldinini, Vivo (28' pt Frihat), Boschetti, Toromani (28' pt Colonna, 22' st Alpino).

In panchina: Cappella, Ceccaroni, Cappello, Rizzo, Niang.

All.Giorgi.

SAMPIERANA: Niederwieser, Berni, Diversi, Narducci (17' st Quaranta), Canali, Corbara (13' st Braccini), Pungelli (31' st Quercioli), Petrini, Lanzi, Pippi (31' st Para), Battistini (35' st Bravaccini).

In panchina: Zammarchi, Simoncini, Farfaneti, Giovagnoli.

All. Barontini.



ARBITRO: Salliu di Faenza.

RETI: 27' pt Pungelli, 37' st Para.

AMMONITI: Narducci, Corbara, Andreani, Bindi.

ESPULSO: Baldinini.

NOTE: angoli 2-3, recupero 2' pt e 4' st.



SECCHIANO Colpo playoff della Sampierana in casa del Novafeltria, che reclama però per l'arbitraggio. Nel mirino dei dirigenti locali l'espulsione di Baldinini, dopo soli nove minuti, per proteste. La Sampierana impegna Andreani al 22' e passa al 24' con Pungelli che ribadisce in rete una respinta del portiere. Nel finale i bianconeri sprecano la palla del raddoppio all'81' con Lanzi, che lanciato in contropiede ha un'autostrada verso la porta, ma Andreani gli chiude lo specchio di porta, costringendolo ad allargarsi e a calciare alto. Un minuto dopo però la Sampierana chiude l'incontro con il neo entrato Para: lanciato in area sulla sinistra, in sospetta posizione di fuorigioco, finge di rientrare sul destro e con un diagonale mancino beffa Andreani, infilando il palo lontano.