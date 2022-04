Santarcangelo, spacca la vetrata dell'ingresso dell'ospedale con un pesante tondino di ferro

Cronaca

Santarcangelo di Romagna

| 12:22 - 08 Aprile 2022

L'oggetto usato per rompere la vetrata.

Spacca il vetro dell'ingresso dell'ospedale Franchini con un pesante tondino metallico. La Polizia Locale della Bassa Valmarecchia è intervenuta nel pomeriggio di giovedì. L'uomo, in evidente stato di agitazione, dopo aver infranto la vetrina si è allontanato. L'ospedale ha contattato immediatamente le forze dell'ordine che, una volta sul posto, hanno pattugliato la zona. Nel giro di poco hanno individuato una persona simile al soggetto descritto dagli operatori dell'ospedale, che aveva in mano un tondino metallico, composto all'estremità da una pesante sfera di metallo pieno. L'oggetto è stato sequestrato e l'uomo, residente in zona, è stato denunciato per danneggiamento e porto di oggetto atto ad offendere.