Calcio Promozione: Misano blocca il Pietracuta sul pari per 0-0

Sport

Misano Adriatico

| 17:56 - 10 Aprile 2022

Una fase della partita.



Misano - Pietracuta 0-0



MISANO: Pontet, Sanchez, Tonini, Travagliati, Pironi, Londero, Pratelli (36' st Senior), Nigro (25' st Cuomo), Migliore (45' st Chiusano), Bardeggia (20' st Torsani), Santoni.

In panchina: Alessandrini, Antonietti, Salvatori, Gravina.

All. Pessina.

PIETRACUTA: Hysa, Faeti, Ferraro (27' st Stavola), Tosi (25' st Fabbri), Lessi, Masini (43' st Celli), Contadini (27' st Louati ), Ferrani, Fratti, Tomassini, Evaristi.

In panchina: Lasagni, Bucci, Fabbri, Salvemini, Zannoni.

All. Fregnani.



ARBITRO: Zampa di Cesena.

AMMONITO: Evaristi.



MISANO ADRIATICO Il Misano inizia con il piglio giusto e al 9’ si presenta davanti alla porta ospite con Migliore, che raccoglie una ribattuta e calcia verso lo specchio, ma Hysa è attento e blocca in due tempi. I locali continuano a dirigere il gioco mentre il Pietracuta riparte due volte in contropiede: al 35’ Contadini mette in mezzo un bel traversone che attraversa tutta l’area di rigore ma nessuno arriva per la deviazione in rete e al 43’ Tomassini scappa sulla fascia, mette in mezzo per Fratti che ancora una volta non arriva per il tap-in vincente. Il secondo tempo è una fotocopia del primo. Occasione per il Misano con Pratelli che al 4’ entra in area di rigore ospite e lascia partire un bel tiro fuori di poco. Poi il Misano cala e il Pietracuta cerca la rete del vantaggio, prima al 35’ su punizione con Evaristi ma Pontet è bravo in allungo a deviare in corner e poi al 42’ con Ferrani che da due passi sembra aver trovato la deviazione vincente ma Pontet è ben posizionato e blocca salvando il risultato.