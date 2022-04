Ravenna-Rimini 1-0. Mister Gaburro: 'C'è rammarico, loro bravi a capitalizzare'

Sport

Ravenna

| 20:16 - 10 Aprile 2022

Marco Gaburro (foto Venturini).

Il Rimini perde a Ravenna la terza partita della sua stagione, non chiude il campionato, ma resta a +5 sui giallorossi, un vantaggio che gli permette di guardare con ottimismo alle sei partite che restano da giocare. A fine partita Gaburro ha il giusto rammarico per il ko: “Se un paio di settimane fa avessimo pensato al dopo derby di Ravenna con +5 avremmo firmato, resta comunque il rammarico per una partita che abbiamo interpretato bene e in cui il Ravenna ha capitalizzato bene, meglio di noi che anche per merito del portiere Botti. Nel secondo tempo abbiamo fatto la partita, ma non siamo riuscito a trovare il guizzi rischiando qualcosa sui contropiede. Nel primo tempo abbiamo interrpretato bene il match sotto il profilo difensivo aggredendo bene, meno bene è stata invece la fase di possesso. Siamo stati ingenui nella gestione della palla. Abbiamo accettato i contatti fisici perdendo palloni e subendo ripartenze in campo aperto come in occasione del gol, che di solito non concediamo.Un episodio che ha pesato nell'economia della partita che, se fosse rimasta inchiodata nel primo tempo sul risultato di parità, avrebbe assunto una fisionomia diversa da quella che poteva essere anche pensando alla ripresa, al caldo, alla stanchezza perché avrebbe costretto i gialorossi a fare di più e a scoprirsi. Invece dopo quel gol il Rimini ha dovuto fare tanto di più. Lo abbiamo fatto per il volume, non per la qualità dei colpi per ribaltare il risultato”.