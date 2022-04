Gabriele Lavia chiude la stagione teatrale di Cattolica con 'Il berretto a sonagli'

Eventi

| 11:56 - 08 Aprile 2022

Gabriele Lavia - Foto Tommaso Lepera.

Martedì 12 aprile (ore 21.15) ultimo appuntamento della stagione 2021/2022 al Teatro della Regina di Cattolica con Il berretto a sonagli, spettacolo che vede alla regia e sulla scena Gabriele Lavia.

"Il berretto a sonagli fu scritta da Luigi Pirandello nel 1916 in siciliano per il grande Angelo Musco a cui la commedia non piaceva e con la quale non ebbe successo: la regia era di Nino Martoglio" racconta il regista e attore "Poi Pirandello la tradusse in italiano. Non c'è dubbio che in siciliano questa commedia nerissima sia più viva e lancinante. Noi faremo una mescolanza tra la prima e la seconda versione di questo specchio di una umanità che fonda la sua convivenza civile sulla menzogna. Scivoleremo di qua e di là, tra la lingua italiana e la "lingua" siciliana.



Il berretto a sonagli è il primo esempio radicale di testo italiano espressionista amarissimo comicissimo e crudele. Se Pirandello avesse voluto fare illustrare il suo Berretto a sonagli avrebbe cercato sicuramente il grande pittore Grosz, con i suoi personaggi deformi, taluni con facce da bestie. Ne L'uomo la bestia e la virtù Pirandello suggerisce orecchie di scimmia, facce da porco per i suoi personaggi.



Qui, senza le "imbestiature" eccessive (Pirandello usa spesso il verbo imbestiarsi), ci troviamo di fronte a un espressionismo feroce che vuole rappresentare una società malata di menzogna.

E che fonda il suo essere su quella menzogna del vivere sociale.

La verità non può trovare casa nella società umana. Solo un pazzo può dirla...

Ma tanto, si sa...è pazzo! Così la signora Beatrice Fiorica ha svelato la verità e ora deve civilmente, socialmente, essere pazza."