Il campione riccionese di padel Matteo Bartolini ambasciatore della Perla Verde

Attualità

Riccione

| 11:39 - 08 Aprile 2022

Matteo Bartolini e l'assessore Stefano Caldari.

Riccione grande protagonista a Las Veags. Questa mattina, venerdì 8 aprile, l'assessore allo Sport, Stefano Caldari ha incontrato al Palazzo del Turismo il riccionese Matteo Bartolini reduce nei giorni scorsi della vittoria conquistata nella città del Nevada del torneo Open - Campionato mondiale di padel, over 55. La competizione ha visto impegnato Bartolini per tutta la durata del campionato, dal 27 marzo al 2 aprile con oltre 500 giocatori e giocatrici provenienti da 19 diverse nazionalità. L'assessore Caldari ha sottolineato l'orgoglio a nome della città di Riccione per il risultato conseguito e consegnato al neo campione la pergamena azzurra quale rappresentante della Perla Verde in Italia e nel mondo.