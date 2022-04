Calcio RSM, Murata alla prova del Faetano. Mister Fabbri: 'In campo con coraggio'

Sport

Repubblica San Marino

| 11:02 - 08 Aprile 2022

Carlo Valentini in azione (Foto FSGC).

Penultima partita della stagione per il Murata sabato a Fiorentino (la squadra di Achille deve ancora osservare il turno di riposo: sarà dopo Pasqua): avversario il Faetano, al sesto posto in classifica (39 punti, +14 sul Murata), una delle rivelazioni del campionato. Obiettivo un risultato positivo per tenere a distanza il Cailungo, terz'ultimo a -4, per fare un passo importante verso i sospirati playoff.

La squadra di Fabbri arriva all'appuntamento dopo il ko di misura contro la La Fiorita (1-0) che ha mostrato la sua forza e la sua qualità. “Per fare risultato avremmo dovuto ripetere la prova sfoderata contro il Tre Fiori nel precedente turno – osserva il tecnico Achille Fabbri – invece nella prima frazione siamo stati timorosi, ci siamo fatti prendere dalla paura mentre sarebbe servito un po' più di coraggio e di intraprendenza. Per un tempo non abbiamo avuto lo spirito che sarebbe servito per affrontare la leader, invece nella ripresa le cose sono migliorate, siamo stati più propositivi, ma non è bastato per portare a casa il risultato”.



Ora sotto con il Faetano.

“Per prima cosa dobbiamo subito calarci nella partita che ci aspetta e non voltarci indietro: come si dice, il passato non macina più. Ancora una volta ci saranno delle defezioni: Comuniello che stava recuperando dall'infortunio al ginocchio è di nuovo acciaccato, così Vitaioli, un difensore che garantisce esperienza mentre Ricci è squalificato. Purtroppo in questa stagione le assenze sono all'ordine del giorno. In compenso rientra Benedettini tra i pali e Carlo Valentini, due giocatori per noi importanti”.



Cosa chiede ai suoi giocatori?

“La forza del Murata è sempre stata il gruppo, c'è forte unità di intenti cementata dalla difficile stagione e se siamo in lotta per il traguardo dei playoff è proprio per questa straordinaria compattezza. Detto questo - come ho detto ai miei giocatori - siamo noi gli artefici del nostro destino e dunque se vogliamo andare alla over season dobbiamo cercare di farlo con le nostre forze, avere personalità e coraggio. Solo così alla fine della stagione non avremo nulla da rimproverarci”.



Che squadra è il Faetano?

“La squadra ha forza fisica, qualità e carattere abituati in alcuni giocatori ai campionati marchigiani e il fatto che da inizio stagione il gruppo sia rimasto lo stesso è un vantaggio. Tuttavia il Murata ha l'imperativo di fare risultato”.