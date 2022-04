Tennis, scatta sabato al TC Riccione lOpen nazionale di Primavera

Sport

Riccione

| 10:41 - 08 Aprile 2022

Alberto Morolli in azione.

Ai nastri di partenza, i primi match sono previsti sabato, una bella edizione del torneo nazionale Open di Primavera organizzato dal Tennis Club Riccione. Si tratta di un torneo Open “combined” che prevede un tabellone maschile ed uno femminile in contemporanea, per complessivi 4.000 euro di montepremi. Nel maschile (limitato ai 3.1) sono 43 i giocatori al via, i big sono sicuramente il 2.3 riminese Alberto Morolli, atleta di punta del team agonistico del Tc Riccione diretto da coach Giovanni Marra, con i pari classificati Julius Tverijonas (Tc Ottrano) e Giulio Colacioppo (Country Club Voghera), a seguire i 2.5 Alberto Bronzetti (Tc Viserba), Sergio Badini, Leonardo Iemmi, Andrea Bianchimano, Pietro Augusto Lavoratori, Tommaso Iotti e Marco Cinotti (Ct Massa), poi i 2.6 Filippo Fracassi e Jacopo Antonelli del Tc Riccione, Erik De Santis, Mattia D’Orazi e Marco Sorace Biagini. Da seguire anche i 2.7 Giacomo Polidori, portacolori proprio del Tc Riccione, e Luca Bartoli (Tc Viserba).

Nel femminile sono 34 le iscritte, la n.1 del seeding è la 2.3 riminese Emma Ferrini, a seguire le 2.4 Anastasia Piangerelli e Ginevra Parentini Vallega Montebruno e la 2.5 Giorgia Di Muzio (Tc Riccione).

Il giudice di gara è Simone Lusini, direttore di gara Moreno Pecci.