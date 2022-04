Camminata benefica a Covignano organizzata da Rimini for Mutoko

Sport

Rimini

| 10:18 - 08 Aprile 2022

Rimini for Mutoko organizza "RunRise di primavera" una camminata benefica sul colle di Covignano. L'appuntamento è per sabato 9 aprile alle 15 con partenza dalla Basilica delle Grazie. Lungo il percorso di circa 6 Km, saranno inseriti 3 punti di interesse storico/turistico con la possibilità di visionare un breve video con il proprio smartphone attraverso la scansione di un QR-code. All'arrivo alla fonte Esmeralda, piazzale all'inizio della Via Crucis, ci sarà una piccola merenda. Iscrizioni dalle 13.45 di sabato.