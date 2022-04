Attualità

Rimini

| 10:02 - 08 Aprile 2022

Le immagini inviate dal nostro lettore.

Auto in transito o in sosta sulla spiaggia o sul lungomare nuovo di Miramare. La segnalazione è arrivata via Whatsapp al 347 8809485. "Bisogna mettere blocchi di cemento per bloccare gli accessi" scrive il nostro lettore.















