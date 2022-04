Eccidio di Fragheto, commemorazione al Ponte Carattoni - Otto Martiri

Attualità

Sant' Agata Feltria

| 09:46 - 08 Aprile 2022

Alcuni momenti della commemorazione.

Commemorazione a Sant'Agata Feltria per uno dei tanti tragici fatti che hanno seguito l'eccidio di Fragheto. Giovedì mattina il Sindaco Franco Vicini ed altre autorità si sono recati al Ponte Carattoni - Otto Martiri dove vennero fucilati i prigionieri catturati a Capanne l'8 aprile 1944.

"La decisione dei comandi tedeschi era quella di portare i prigionieri in Germania" racconta il comune in una nota "ma sono gli italiani a reclamare la loro fucilazione, tra cui anche il commissario prefettizio di Pennabilli. Accade un episodio inaspettato: uno dei fucilati non è colpito a morte, dopo qualche minuto si alza e incomincia a urlare. A. A., che aveva falciato con il mitra i malcapitati, conclude il lavoro uccidendolo e poi straziando i cadaveri lanciando bombe a mano."

Presenti alla commemorazione oltre al sindaco Vicini anche l'Assessore Goffredo Polidori, alcuni consiglieri, il comandante dei Carabinieri di Novafeltria Carmelo Caraffa, comandante di stazione Satanassi e il Sindaco di Sarsina Enrico Cangini.