Incidente stradale in A14 all'altezza di Riccione, una vittima

Cronaca

Riccione

| 07:56 - 08 Aprile 2022

Immagine di repertorio.

Grave incidente stradale questa mattina, venerdì 8 aprile, poco prima dell'alba sulla A14. Una persona ha perso la vita. E' successo intorno alle 5 nel tratto Riccione - Cattolica in direzione sud. Un mezzo pesante, per cause ancora al vaglio, ha perso il controllo all'altezza del km 136.

Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l'Italia.

Attualmente sul luogo dell’evento non si registrano problemi al traffico.