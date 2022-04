Calcio RSM: Alfredo Chierighini, highlander del Tre Penne: in porta a 56 anni

Sport

Repubblica San Marino

| 01:39 - 08 Aprile 2022

Alfredo Chierighini in volo (foto FSGC).

Nella partita di mercoledì sera contro la Juvenes/Dogana, terminata con un imponente 7-1, il Tre Penne ha ottenuto la certezza di concludere la regular season al primo o al secondo posto della classifica, ancora tutto da decidere visto che mancano tre partite al termine e La Fiorita dista un punto.

Ma nel corso della serata c’è stato spazio anche per un nuovo record, entrando nel corso del 40′ della ripresa il portiere Alfredo Chierighini è diventato il giocatore più anziano a prendere parte a una partita del Campionato Sammarinese a 56 anni e 58 giorni. Battuto il precedente primato che apparteneva a Marino Della Valle, giocatore del Faetano che scese in campo a 55 anni e 115 giorni. Chierighini, inoltre, è stato subito impegnato pochi secondi dopo il suo ingresso in campo: punizione dal limite di Giangrandi, palla sul primo palo e il numero 55 vola per respingere la traiettoria dell’avversario.

“Sono contentissimo per essere sceso in campo contro la Juvenes/Dogana, forse non ci poteva essere serata migliore – afferma Chierighini – “Ho visto che la notizia è già circolata e sono veramente commosso, non mi sarei mai immaginato di fare tutto questo ma avevo dato la mia parola al Presidente Fabrizio Selva e dovevo mantenerla. Voglio ringraziare tutta la Società, i dirigenti, tutti gli allenatori passati in questi anni e lo staff tecnico. Naturalmente, tutto ciò non sarebbe stato possibile grazie all’aiuto di tutti i miei compagni che ho avuto nel corso della mia carriera: se ho raggiunto questo traguardo lo devo a loro per avermi fatto sentire sempre importante. Ma soprattutto, un enorme grazie lo merita la mia famiglia che mi ha permesso di fare questo.”

La Polisportiva Tre Penne intende congratularsi con il proprio giocatore per aver sempre dimostrato attaccamento alla maglia ed essere un esempio di dedizione e costanza per tutti quanti, nel corso del prossimo allenamento sarà omaggiato con una medaglia per celebrare questo storico traguardo.