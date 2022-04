Rimini, in ottobre appuntamento con la Fiera dell'autobus 2022

Attualità

Rimini

| 16:34 - 07 Aprile 2022

International Bus Expo.

Si terrà alla Fiera Rimini - dal 12 al 14 ottobre prossimi - la decima edizione di 'Ibe-Intermobility and Bus Expo', l'appuntamento biennale organizzato da Italian Exhibition Group e dedicato al trasporto collettivo di persone. Il salone si terrà in contemporanea con 'Ttg Travel Experience' - la kermesse di riferimento per il settore turistico - e vedrà la partecipazione dei principali protagonisti industriali della mobilità, tra costruttori, produttori della filiera e associazioni come Motus-E che ha come obiettivo il dialogo tra tutti gli attori del comparto della della mobilità elettrica. Alla manifestazione riminese hanno già aderito oltre 80 aziende che occuperanno una superficie complessiva di 14.000 metri quadrati: il 36% di queste riguarda costruttori e carrozzerie di autobus e minibus sia per uso turistico che per il Trasporto Pubblico Locale; il 37% aziende produttrici e distributrici di componenti di bordo, accessori e ricambi e il 27% fornitori di tecnologie di bordo, servizi e software per gestione di flotte ed itinerari di viaggio dei passeggeri. Fra le novità dell'edizione 2002 del salone, lo spazio ' Tpl & Technology District' creato per soddisfare i bisogni del del Trasporto Pubblico Locale, sulla spinta degli investimenti stanziati dal Pnrr . Nel corso della fiera, inoltre andrà in scena anche il primo 'Forum nazionale della nuova Mobilità Sostenibile e collettiva' e si terrà la seconda edizione di 'Ibe Bus Driver of the Year", concorso realizzato in partnership con Scania, volto ad eleggere il miglior autista di autobus italiano.