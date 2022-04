Meteo: forte vento e 24 gradi, sabato sera instabilità e calo termico

Attualità

| 15:45 - 07 Aprile 2022

Foto di repertorio.

Vento protagonista nel fine settimana, in particolare tra le giornate di venerdì e sabato, con raffiche da sud-ovest forti su pianura e costa e molto forti nell’entroterra e temperature in rialzo fin sui 22-24 gradi.

Veloce impulso instabile tra sabato sera e domenica notte, con temperature in temporaneo calo domenica e rapido ritorno a tempo stabile e soleggiato.

Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

Venerdì 8 aprile

Avvisi: allerta meteo arancione e gialla per vento sulla provincia di Rimini

Stato del cielo: ampi spazi di sereno salvo addensamenti in prossimità dell’Appennino e maggior transito di nuvolosità stratificata dal tardo pomeriggio.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: in sensibile aumento per venti di caduta di Garbino, con valori minimi compresi tra 11 e 16 gradi e valori massimi tra 17 e 20 gradi nell’entroterra e fin sui 22\24 gradi su pianura e costa.

Venti: da sud-ovest, di forte intensità su gran parte del territorio, con ulteriori raffiche molto forti

nell’entroterra e a tratti anche su pianura e costa.

Mare: poco mosso, temporaneamente mosso al largo nella mattina.

Attendibilità: molto alta.



Sabato 9 aprile

Stato del cielo: nuvolosità irregolare con schiarite più ampie nelle ore centrali di giornata ed formazione di addensamenti più consistenti nelle ore serali.

Precipitazioni: assenti fino al tardo pomeriggio, poi probabile discesa di rovesci sparsi da nord, che localmente potranno risultare anche temporaleschi, mentre durante la serata i fenomeni tenderanno a divenire più diffusi, specialmente nell’entroterra, mantenendo carattere più irregolare e di rovescio sul tratto costiero. Nelle ore serali le precipitazioni assumeranno carattere nevoso in Appennino oltre i 900-1000 metri di quota. Instabilità in rapido esaurimento nelle prime ore della notte seguente.

Temperature: minime senza variazioni significative, generalmente comprese tra 10 e 15 gradi, massime in lieve diminuzione, comprese tra i 16\17 gradi dell’entroterra e i 19\21 gradi della costa.





Venti: sud-occidentali fino al primo pomeriggio, in prevalenza forti su tutto il territorio con probabili raffiche molto forti sia sui rilievi sia sul tratto di pianura e costa. Nel corso delle ore pomeridiane tenderanno progressivamente a ruotare dai quadranti settentrionali, risultando di moderata o forte intensità nell’entroterra e in prevalenza forti da nord-est sul tratto costiero, dove nella sera si prevedono ulteriori rinforzi di burrasca. Possibili raffiche di forte intensità anche associate ad eventuali temporali.

Mare: inizialmente poco mosso sotto costa e mosso al largo, con tendenza ad aumento del moto ondoso specialmente dalla seconda parte del pomeriggio, fino a molto mosso in serata.

Attendibilità: alta.



Domenica 10 aprile

Stato del cielo: sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: in diminuzione, con valori minimi compresi tra 2 e 5 gradi nell’entroterra e tra 5 e 7 gradi altrove, massime comprese tra 12 e 14 gradi.

Venti: nella notte ancora moderati-forti settentrionali, in rapida attenuazione. Nel corso della giornata in prevalenza deboli, occidentali al mattino e orientali dal pomeriggio.

Mare: molto mosso nottetempo con moto ondoso in progressiva attenuazione, fino a poco mosso nelle ore pomeridiane.

Attendibilità: alta.



LINEA DI TENDENZA: soleggiato lunedì 11 e martedì 12, nuvolosità variabile senza precipitazioni mercoledì 13 aprile, con temperature in rialzo e valori massimi fino a 16\17 gradi.



