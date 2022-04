Falsi Green pass, tra indagati farmacisti e una ginecologa

Cronaca

Rimini

| 15:23 - 07 Aprile 2022

Green Pass.

Oltre al medico di base di Rimini, con studio a Cattolica, finito ai domiciliari, gli altri sette professionisti indagati per il reato di falso in atto pubblico e per l'induzione in errore dell'Azienda sanitaria, sono due farmacisti e un ortottista di Rimini, una ginecologa, uno psicologo e un fisioterapista di Faenza e un fisioterapista della provincia di Napoli. Il medico di base, da questa mattina ai domiciliari, al termine di un'indagine del Nas su false attestazioni vaccinali e Green pass, è indagato per corruzione e falso ideologico. In totale gli indagati sono 28. Mentre gli attestati Green pass sospetti sono 224, di questi 107 sarebbero stati rilasciati dal medico di base a pazienti residenti fuori provincia. (Vedi notizia precedente).