Rally, nel week end si corre il Città di Foligno: i titani al via

| 14:57 - 07 Aprile 2022

Vagnini-Francina in gara.

Riparte l’attività della Scuderia San Marino e nello specifico dei suoi iscritti con le vetture del Rally: nel weekend si corre la prima edizione del Rally Città di Foligno nel campionato Raceday. La gara si svolgerà su fondo sterrato in provincia di Perugia e per la Scuderia sammarinese prenderanno parte Jader Vagnini insieme ad Elisabetta Franchina; Giuseppe Macina e Simone Manzaroli; Andrea Succi navigato dal sammarinese Alessandro Biordi e Roberto Camporese con Diego Zanotti.

La Scuderia San Marino sarà rappresentata anche a Sanremo, dove si svolgerà la gara per il Ciar e per il campionato CRZ 2 nella cosiddetta Sanremo Leggenda. Nella prima gara – il Rallye Sanremo- Riccardo Rigo sarà affiancato dalla navigatrice della Scuderia Daiana Darderi; nella seconda invece Ivan Ferrarotti farà squadra con il sammarinese Massimo Bizzocchi.

Dopo il quarto posto ottenuto lo scorso fine settimana nel GT World Challenge Europe, Mattia Drudi torna in macchina per una serie di test ufficiali valevoli per il campionato ADAC GT Master, sulla pista tedesca della Motorsport Arena Oschersleben.

Infine, spazio anche ai kart con Nicolas Tagliaferri impegnato nel campionato Toscana Emilia-Romagna a Pomposa.