Calcio RSM: Tre Penne a valanga con un Chierighini da record, Virtus terza

Sport

Repubblica San Marino

| 14:52 - 07 Aprile 2022

Bomber Badalassi ancora in gol.

Il Tre Penne si regala una serata da record: non per le proporzioni del risultato, comunque notevoli, ma per gli ultimi 8’ di gioco, recupero incluso. In questo lasso, la porta biancoazzurra viene affidata ad Alfredo Chierighini, che con i suoi 56 anni e 58’ giorni è ufficialmente da ieri il giocatore più “esperto” ad aver mai calcato un campo di gioco del Campionato Sammarinese. In precedenza il record apparteneva Pier Marino Della Valle del Faetano, sceso in campo all’età di 55 anni e 115 giorni. La gioia e l’orgoglio per il primato di Chierighini non sono che la ciliegina sulla torta di una serata pressochè perfetta: il Tre Penne doveva riscattare il k.o. patito con la Virtus e lo fa senza risparmiarsi. La Juvenes-Dogana non riesce ad opporsi alle mareggiate di Città: all’intervallo il punteggio recita già 3-0, effetto della doppietta di Ceccaroli inframezzata dalla rete di Gai. L’esterno d’attacco della Nazionale raggiunge l’hat-trick all’ora di gioco, immediatamente dopo la rete accorcia-risultato firmata da D’angeli. Intanto il Tre Penne aveva già rincarato la dose con il 4-0

e il 5-0 per opera, rispettivamente, di Badalassi e Pieri; quest’ ultimo metterà anche il sigillo finale, una decina di minuti prima che Stefano Ceci decida di rendere indimenticabile – e da record - la serata del suo totem con la maglia numero 55.

La Juvenes-Dogana, che inseguiva il secondo successo consecutivo, ha ormai più di un passo fuori dal Turno Preliminare, anche se la matematica per ora non condanna definitivamente i Biancorossoazzurri di Amati. La missione sembra decisamente più alla portata del Cailungo, che temeva l’allungo decisivo di Murata e San Giovanni ed invece rimane nella scia delle due formazioni, di nuovo appaiate sulla soglia del Turno Preliminare. Certo, la banda di Protti avrebbe preferito che l’1-0 del Pennarossa – realizzato da Stefanelli al 21’ del primo tempo – resistesse fino al triplice fischio. Invece, a 5’ dal 90’, il San Giovanni salva la serata grazie al primo centro in campionato di Kevin Lisi, per un 1-1 che porta vantaggi pratici ancorchè non determinanti per entrambe le contendenti: il Pennarossa progettava di sfruttare appieno il turno di riposo del Tre Fiori per portarsi a ridosso dei play-off diretti, mentre il San Giovanni sperava di mettersi al sicuro in

ottica post-season, ma può comunque dirsi parzialmente soddisfatto per non aver perso terreno rispetto al Cailungo e anche per aver agganciato il Murata, sconfitto dopo due pareggi filati. I Bianconeri pagano un solo gol nella sfida contro la capolista La Fiorita. Montegiardino trae massimo profitto dall’acuto di Gregori alla mezz’ora di gioco. Chi sorride più di tutti è la Virtus: i Neroverdi rispettano il pronostico nel match contro il Cosmos e mettono la freccia del sorpasso in terza posizione, soffiata al Tre Fiori. È la doppietta di Nodari, a segno dopo 8’ e poi di nuovo al 26’, a regalare alla banda di Bizzotto il terzo successo nelle ultime quattro gare, il secondo consecutivo dopo quello sul Tre Penne.



I TABELLINI

TRE PENNE

Zambetti (dall’85’ Chierighini), Sartori (dal 70’ Zonzini), Cauterucci, Battistini (dal 54’ M. Semprini), Lombardi (dal 54’ Casadei), Genestreti, Cibelli, Righini, Badalassi (dal 54’ Pieri), Gai, Ceccaroli

A disposizione: Vandi, Zafferani

Allenatore: Stefano Ceci

JUVENES-DOGANA

Gobbi (dal 68’ Guidi), Cevoli, Acquarelli, Mezzadri (dal 68’ Cisternino), Raschi, Zucchi, Michelotti (dal 63’ Ancora), Giangrandi, Merli (dal 63’ Tumidei), D’angeli, Pasquinelli (dal 43’ Neri)

Allenatore: Manuel Amati

Arbitro: Elison Luci

Assistenti: Alfonso Gallo, Carmine Nuzzo

Quarto ufficiale: Luca Zani

Ammoniti: Acquarelli, Zucchi, Genestreti, Chierighini

Marcatori: 17’, 44’ e 60’ Ceccaroli, 19’ Gai, 53’ Badalassi, 58’ e 75’ Pieri, 59’ D’angeli

SAN GIOVANNI

De Angelis, Senja, Angelini, G. Conti, De Biagi, Lisi (dal 90+2’ Matteoni), Strologo (dal 79’ Cecchetti), Magnani,

Berardi, Ugolini, Montebelli

A disposizione: Montagna, Grechi, Grillo, Perotto

Allenatore: Marco Tognacci

PENNAROSSA

Semprini, Baldani, Martin, D. Conti, Tomassini, Raffelli, Zago, A. Conti, Stefanelli, Isaraj (dal 60’ Michelotti), Ottaviani (dal 69’ Halilaj)

A disposizione: Landi, De Biagi, Sebastiani, Cola, Dema

Allenatore: Andy Selva

Arbitro: Gianluca Ceccarelli

Assistenti: Mattia Sapigni, Alfonso Giannotti

Quarto ufficiale: Mattia Andruccioli

Ammoniti: Semprini, Martin, Stefanelli, Raffelli, G. Conti, Ugolini

Marcatori: 21’ Stefanelli, 85’ Lisi

COSMOS

Batori, Zafferani, Cavalli, Cervellini, Sartini, Nanni (dal 71’ Della Valle), Zaghini (dal 66’ Venerucci), Gjorretaj, Valentini, Stella, Ura

A disposizione: Pari, Celli

Allenatore: Massimo Gori

VIRTUS

Passaniti, Battistini (dall’81’ Muggeo), Nodari, Giacomoni, Castiglioni, Magri, Ciacci, Golinucci (dal 46’ Alvarez), Raschi, Angeli (dal 70’ Apezteguia), Focaccia

A disposizione: Guerra, Tadzhybayev

Allenatore: Luigi Bizzotto

Arbitro: Outail Kaddoudi

Assistenti: Francesco Mineo, Andrea Zaghini

Quarto ufficiale: Giovanni Notarpietro

Ammoniti: Zaghini

Marcatori: 8’ e 26’ Nodari

LA FIORITA

Venturini, Lunadei, Brighi, Miori, Grandoni, Errico, Rinaldi (dal 32’ Votino), Pancotti, Zulli (dal 66’ Bonifazi), Guidi, Gregori (dal 79’ Di Maio)

A disposizione: Neri, Serra Sanchez, Hoxha, Sorbara

Allenatore: Oscar Lasagni

MURATA

Castelgrande, Ricci, Fall (dal 78’ Babboni), Carlini, Bertozzi, Toccaceli, Cangini, Genghini, Pari (dal 55’ Comuniello), Bernardi, Bruma

A disposizione: Lelli, Vitaioli

Allenatore: Achille Fabbri

Arbitro: Andrea Mei

Assistenti: Gianmarco Ercolani, Andrea Depaoli

Quarto ufficiale: Davide Borriello

Ammoniti: Ricci, Votino

Marcatori: 30’ Gregori