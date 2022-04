Forex: dai migliori broker del momento alle valute da tenere d'occhio per investire oggi

Attualità

Nazionale

| 08:01 - 19 Aprile 2022

Foto di repertorio.

Il forex online è una tipologia di investimento che si basa sulla compravendita di coppie di valute e sta diventando sempre più popolare nel nostro paese, insieme al trading online di altri assets. L’investitore forex cerca di sfruttare a proprio vantaggio le oscillazioni del potere d’acquisto delle diverse valute e di ottenere dei profitti scambiando le monete quando il rapporto di forza tra loro varia.



Diverse società finanziarie hanno ottenuto la licenza per operare legalmente in Italia, all’investitore non resta che scegliere a quale tra le migliori piattaforme per il forex del momento affidarsi e su quali coppie di valute concentrare le operazioni di trading digitale. Scegliere una piattaforma sicura è il primo passo per poter investire serenamente, inoltre solo aprendo un conto su un broker legale si avrà la certezza di poter prelevare gli eventuali profitti generati con le posizioni finanziarie.



Broker forex online: quali sono i migliori



In Italia gli investitori non avranno difficoltà a trovare un broker forex valido, dato che ci sono diverse società finanziarie attive nel nostro paese. Al momento della scelta è bene assicurarsi che la piattaforma disponga della licenza Consob, senza la quale le società finanziarie non possono operare legalmente nella nostra nazione. Questo organo di controllo assicura il rispetto degli standard di qualità e di sicurezza e protegge dunque gli investitori da società potenzialmente pericolose.



Tra i migliori broker forex online una menzione particolare la merita eToro, una piattaforma di trading che mette a disposizione nel suo catalogo di assets anche numerose coppie di monete. Grazie alla speciale funzione di copy trading i clienti alle prime armi potranno prendere spunto dalle strategie degli investitori esperti, il che rende eToro la scelta ideale per chi non ha molta esperienza ma non vuole rinunciare agli investimenti forex.



Un’altra società con molti clienti italiani è Capital.com, che ha deciso di dotare di intelligenza artificiale i suoi strumenti di investimento. In questo modo le analisi di mercato diventano più dettagliate e lo studio dei dati raccolti diviene più preciso, al fine di offrire ai clienti informazioni sul possibile andamento dei mercati finanziari e del potere d’acquisto delle valute. La piattaforma Trade.com è un’altra soluzione per chi è alla ricerca di un broker affidabile per il forex digitale. Le commissioni contenute e i segnali di trading gratuiti sono i due principali punti di forza di questa società finanziaria e le hanno consentito di aumentare in breve tempo la clientela italiana.



Come scegliere le valute su cui investire



Il forex online dà la possibilità di differenziare il portafoglio e di introdurre nel proprio patrimonio tante valute differenti. La vasta scelta non è però sempre un fattore positivo, soprattutto per quelli che sono alle prime armi e che potrebbero avere difficoltà a capire come muoversi in questo interessante e complesso settore.



Possono tornare utili allora i consigli degli esperti, secondo i quali la maggior parte del capitale dedicato al forex dovrebbe essere destinato alle coppie di valute più scambiate, ad esempio EUR/USD, EUR/GBP e USD/GBP. Le monete forti hanno delle oscillazioni del potere d’acquisto e consentono quindi di provare a ottenere dei guadagni sfruttando i tassi di cambio tra coppie di monete, ma generalmente non sono soggette a volatilità elevata e sono dunque un investimento più sicuro rispetto ad altre coppie di monete.



Una quota ridotta del capitale potrebbe invece essere utilizzata per aprire delle posizioni finanziarie con le cosiddette valute esotiche. Si tratta di monete che presentano dei volumi di scambio ridotti e che in media hanno una volatilità maggiore. Le valute esotiche sono più rischiose ma al tempo stesso offrono dei profitti potenzialmente più elevati. La scelta riguardo l’investire o meno su queste monete e la percentuale di capitare da destinare loro deve essere presa tenendo conto del livello di rischio della propria strategia di investimento.