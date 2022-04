Rete pesca vicino piattaforma, sequestrata da Guardia Costiera

Cronaca

Rimini

| 14:12 - 07 Aprile 2022

Foto di repertorio.

Hanno posizionato una rete da pesca in un'area marina vietata - a otto miglia dalla costa riminese - in prossimità di una piattaforma di estrazione off-shore in una zona di sicurezza interdetta alla pesca professionale. Protagonisti della vicenda, il comandante di un motopeschereccio il titolare della relativa licenza di pesca individuati dalla Guardia Costiera di Rimini che ha rimosso e sequestrato la rete in questione. La violazione commessa comporta la contestazione, in via amministrativa, di una sanzione pecuniaria e l'applicazione dei punti previsti per le infrazioni gravi alle norme sulla pesca.