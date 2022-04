Cattolica, più parcheggi e aree verdi al Vgs: verso il nuovo Palazzetto dello Sport

Attualità

Cattolica

| 13:18 - 07 Aprile 2022

Lavori di urbanizzazione al Vgs di Cattolica.

Da alcuni giorni si è tornati ad intervenire all’interno dell’area del cosiddetto Vgs, nella zona Carpignola di Cattolica. Uomini e mezzi sono impegnati per effettuare delle ulteriori opere di urbanizzazione. Si tratta di un cantiere propedeutico alla costruzione del nuovo Palazzetto dello Sport il cui avvio dei lavori è atteso entro la fine dell’anno. Prevista la realizzazione di 95 parcheggi, di aree verdi, con la piantumazione di 35 alberi (tra aceri e peri), per un progetto dal valore totale di 235mila euro effettuato dall’Amministrazione attraverso il ricorso all’accordo quadro. L’intervento dovrebbe concludersi, condizioni meteorologiche favorevoli, entro la fine del mese di aprile.



Va avanti, dunque, l’azione di recupero dell’intera zona a completamento di un percorso di riqualificazione urbana il cui obiettivo era la rigenerazione di un patrimonio edilizio dismesso. A tal proposito, nelle scorse settimane la Giunta Comunale si era espressa favorevolmente sul progetto definitivo del nuovo Palazzetto dello sport redatto dalla società bolognese Mynd Ingegneria, con sede a Pianoro. Chiuso quest’iter, si attende quanto prima la firma della convenzione al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Una sottoscrizione che andrà a confermare lo stanziamento di 2,5 milioni di euro assegnati per la realizzazione dell’opera, su un percorso di rigenerazione dal valore complessivo di circa 2,7 milioni. Si procederà, dunque, alla gara per il conferimento di un appalto integrato che consentirà di sviluppare il progetto esecutivo durante l’estate ed iniziare i lavori entro la fine dell’anno.