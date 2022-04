Coriano, centrosinistra: "Le strade delle frazioni versano in condizioni pietose"

Attualità

Coriano

| 13:05 - 07 Aprile 2022

Incrocio della consolare Rimini-San Marino a Cerasolo.

Il candidato sindaco del centrosinistra di Coriano, Cristian Paolucci (Insieme per Coriano) è intervenuto con una interrogazione consiliare sul tema della sicurezza stradale, secondo il gruppo in corsa alla prossime amministrative una delle priorità a cui l'attuale Amministrazione non ha saputo dare risposte concrete.



"L'amministrazione comunale di Coriano" si legge in un comunicato "spende e spande per interventi nel capoluogo, quando le strade di molte frazioni e la relativa segnaletica stradale versano in condizioni pietose. Abbiamo deciso di sollevare il tema attraverso un'interrogazione del gruppo consiliare Insieme per Coriano. Una delle priorità, in tema di sicurezza stradale, è rappresentata senza dubbio dalla Consolare Rimini-San Marino a Cerasolo. Come qualsiasi automobilista potrà accorgersi, alcuni dei semafori (inclusi quelli di attraversamento pedonale) sono danneggiati o non funzionano correttamente. Il che arreca un disagio considerevole alla viabilità. Chiediamo all'amministrazione comunale di attivarsi con la società competente, sollecitandola a provvedere alla sistemazione degli impianti semaforici. Per altro ogni anno il Comune introita entrate considerevoli grazie agli autovelox presenti proprio sulla Consolare. La logica (e le normative) vorrebbero che quegli introiti fossero usati proprio per garantire la sicurezza stradale, provvedendo ad esempio agli asfalti (non solo quelli elettorali) o alla segnaletica. E invece la Giunta Spinelli usa quei soldi per realizzare una terza scala in piazza Don Minzoni. Un'opera di cui noi (e tutti gli automobilisti che ogni giorno transitano sulla Consolare) non comprendiamo la necessità. Aggiungiamo poi un'altra richiesta per la nostra amministrazione, ovvero di sollecitare la società competente anche per quanto riguarda il prolungamento dei tempi del verde sull'intersecamento di via la Pastora con la strada Consolare, considerato il formarsi di lunghe code negli orari di punta, come lamentato a più riprese dai cittadini. Chiediamo, infine, se la stessa amministrazione si sia o meno attivata per riparare il nuovo il segnalatore di velocità in via della Repubblica (località Sant'Andrea in Besanigo), installato da poco, il quale risulta già fuori servizio".