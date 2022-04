Riccione, caro bollette: ecco i bandi per i contributi economici, stanziati 200mila euro

Attualità

Riccione

| 12:37 - 07 Aprile 2022

Immagine di repertorio.

Sono stati pubblicati i bandi per i contributi economici messi a disposizione dal Comune di Riccione per le utenze domestiche e utenze non domestiche. Le domande potranno essere inviare a partire dall'11 aprile, per maggiori informazioni su modalità di accesso ai contributi consultare il sito .



L'Amministrazione di Riccione ha stanziato 200 mila euro per famiglie e imprese (100 mila euro per bando utenze domestiche e 100 mila per il bando utenze non domestiche) che hanno subito i rincari di luce e gas dovuti alla particolare situazione internazionale. I contributi verranno erogati sulla base di una graduatoria che terrà presente criteri oggettivi di reddito e rincari subiti (le info sul sito del Comune).



"Le difficoltà di famiglie e imprese in un momento congiunturale così delicato si ripercuotono ovviamente su tutti i settori della nostra comunità - ha detto l'assessore ai Servizi alla Famiglia, il vice sindaco Laura Galli -. Ecco perché abbiamo avvertito la necessità di agire il più velocemente possibile utilizzando le sole risorse del Comune, in maniera da dare una risposta a tutti. I due bandi, uno per famiglie e l'atro per le imprese, vogliono proprio soddisfare i criteri universali di solidarietà tra le diverse componenti di una stessa comunità. Troppo spesso ai tavoli di confronto, mi sono trovata all'esposizione di interessi di parte, quelli sì divisivi e poco lungimiranti. Penso invece che un'amministrazione saggia debba considerare, l'unicum, una società solida e solidale dando soddisfazione a tutte le sue componenti. A questi principi ci siamo ispirati quando abbiamo investito i fondi per la zona rossa, con un'equa distribuzione tra famiglie, lavoratori e piccole medie imprese e liberi professioni a partita Iva. Oggi con la pubblicazione dei due bandi sul sito del comune iniziamo a dare una mano anche sulle bollette".