Aperti a Pasqua gli uffici di informazione turistica di Bellaria

Bellaria Igea Marina

| 12:19 - 07 Aprile 2022

Ricordando sin da ora la data del 1 giugno, che vedrà l’apertura in via definitiva dei due uffici in vista dell’estate, si comunicano giorni e orari di apertura dell’ufficio IAT (Informazione e Accoglienza Turistica) di via Leonardo da Vinci e dell’UIT (Ufficio Informazione Turistica) di via Ovidio per questo mese di aprile.





I due servizi - rispettando il medesimo orario – saranno aperti al pubblico anzitutto nel weekend di Pasqua, quando saranno fruibili dalle 8.00 alle 14.00 di venerdì 15 e sabato 16 aprile, nonché dalle 9.30 alle 12.30 di domenica 17 e lunedì 18 aprile. Due giornate di apertura, per entrambi gli uffici e sempre in fascia oraria 9.30 – 12.30, sono poi previste in occasione della Festa della Liberazione, in particolare domenica 24 e lunedì 25 aprile.



Questi i contatti

IAT: 0541.343808 | iat@comune.bellaria-igea-marina.rn.it

UIT: 0541.333119 | iatim@comune.bellaria-igea-marina.rn.it