Torna 'Be Asta' alle Befane di Rimini, montepremi 10.500 euro

Attualità

Rimini

| 12:11 - 07 Aprile 2022

Sabato 9 aprile 2022 triplo appuntamento con il divertimento e l'adrenalina per la seconda Be Asta 2022. Alle 11, alle 15.30 e alle 18 il pubblico de Le Befane Shopping Centre di Rimini potrà cimentarsi con l'iniziativa riservata ai titolari della Be-Fan Card, pronti a sfidarsi per contendersi i premi battuti all'incanto con la consueta simpatia da Damiano Gagliani, utilizzando i punti accumulati sulla propria fidelity card.



Solo 300 i posti disponibili, già sold out, 100 per ognuna delle tre battute d'asta. Un numero imposto dalla necessità di attenersi alle normative legate all’emergenza Covid-19; inoltre l’ingresso è consentito solo con mascherine FfP2 sempre indossate e Super Green Pass. Valore montepremi della giornata 10.500 Euro. Regolamento completo su www.lebefane.it



Numerosi i premi in palio nelle tre aste di sabato 9 aprile: borse, orecchini, pendente e braccialetto, trolley, casalinghi, scatole di mattoncini Lego, tablet e tv, Polo e outfit uomo e Gift Card Le Befane da 20, 50 e 100 Euro, per un montepremi complessivo di 10.500 Euro.

Come si gioca? Ad ogni turno il battitore offre ai presenti ciascun premio in palio, con la base d’asta indicata; si aggiudica il premio chi, alzando la paletta entro la terza battuta, offre più punti. È possibile partecipare a tutti e 3 i turni, ma non aggiudicarsi più di 1 premio per turno. I prodotti non assegnati in una sessione d’asta verranno rimessi in palio nella sessione seguente e potranno essere assegnati a tutti i clienti partecipanti, compresi coloro che si sono già aggiudicati altri prodotti. Regolamento completo su www.lebefane.it