A San Vito nasce 'Il Rifugio dei libri erranti', grazie a Proloco, scuola e parrocchia

| 11:05 - 07 Aprile 2022

I libri donati alla proloco - nella gallery la Casetta.

Promuovere la lettura partendo da uno scambio di libri che è molto di più di un "normale" bookrossing. La Pro Loco di San Vito ha realizzato "Il Rifugio del libri erranti" uno spazio che è più di una "Casetta dei Libri". Un luogo dove la condivisione e la crescita personale possono essere aiutate tramite la lettura.



Domenica 10 aprile alle 16 si terrà l'inaugurazione con letture, animazioni e divertimento.

"La casetta dei libri nasce dall’idea di promuovere la lettura, soprattutto in questo momento che più di altri ci ha fatto chiudere in noi stessi e correre all’utilizzo smodato dei social soprattutto i più giovani" racconta Giuseppe Mazzotti presidente della ProLoco "Ci piacerebbe promuovere l’abitudine sana di ritornare a leggere un buon libro e condividerlo con altri. La casetta rinchiude in se un messaggio di generosità e fratellanza senza confini, perché donando un libro non sai chi lo riceverà."

"L'idea è nata da Barbara Guerra che ha contattato immediatamente noi della Proloco" dice ancora Mazzotti "ci è piaciuta e ci siamo messi subito all'opera. Abbiamo realizzato fisicamente la casetta, acquistato librerie che staranno nella nostra sede per tenere i libri che avanzano, contattato la biblioteca di Santarcangelo che è più vicina a noi e siamo partiti".

Un progetto che ha coinvolto i cittadini partendo da bambini e ragazzi. Chiara Antonioli, musicologa e scrittrice riminese, ha confezionato un racconto appositamente per l'occasione. I bambini della scuola elementare l'hanno 'disegnato' e i ragazzi più grandi l'hanno letto ad alta voce confezionando poi un video. I disegni degli scolari, grazie all'aiuto delle maestre e della Dirigente Scolastica del Plesso di San Vito, sono diventati tanti segnalibri che saranno regalati nel giorno della festa.



Contemporaneamente è stato chiesto a tutti i cittadini di condividere libri. "Ne sono arrivati tantissimi, 3-400 almeno. Abbiamo riempito la nostra sede di libri, raccogliendo anche 120 disegni, un riscontro e generosità stupefacente. Domenica la immaginiamo come la festa di tutti, perché la realtà è che la casina dei libri è di tutti, speriamo sia un momento di gioia condivisa. Abbiamo invitato diversi scrittori locali che ci racconteranno le loro storie, storie per bambini ma anche per adulti e ci auguriamo sia la prima di tante iniziative."



L'appuntamento è per domenica 10 aprile nel piazzale della Chiesa di San Vito dalle 16.







