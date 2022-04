Rapinatore solitario in gelateria a Rimini: pistola in pugno per farsi consegnare il denaro

Cronaca

Rimini

| 10:41 - 07 Aprile 2022

Rapina alla Gelateria Romana in via Marecchiese.

“Fuori i soldi o vi sparo”. L’altra sera un rapinatore ha assaltato la gelateria Romana di via Marecchiese a Rimini. Intorno alle 21.30 l'uomo con un casco in testa e armato è entrato nel negozio che, al momento, era senza clienti. Ha minacciato la ragazza alla cassa che è subito scappata dai colleghi nel laboratorio. Il rapinatore l'ha raggiunta e, puntando la pistola, ha intimato ai presenti di dargli i soldi nella cassa. Mentre uno dei dipendenti, pistola alla testa, ha obbedito al rapinatore, la titolare ha chiamato il 113. All'arrivo della Polizia del rapinatore non c'era già più traccia. Le indagini sono in corso e il bottino è ancora da quantificare ma si aggirerebbe intorno ai 1000 euro. I rilievi hanno permesso di appurare come la pistola usata dal rapinatore fosse un'arma giocattolo. E' stato infatti trovato un pezzo di plastica appartenente alla finta pistola. Le indagini sono ancora in corso.