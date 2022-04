Calcio Promozione, Gabicce Gradara: ostacolo Passatempese. La gioia di Prandelli

Sport

Gabicce Mare

| 10:40 - 07 Aprile 2022

Con una striscia positiva di cinque vittorie e tre pareggi il Gabicce Gradara si è portato ad un solo punto dal quinto posto occupato dal Valfoglia e dunque è in piena zona playoff. Un traguardo a cui il tecnico Mirco Papini, tuttavia, per il momento non pensa affatto: “Abbiamo fatto un percorso importante; siamo caduti nella trasferta contro la Fermignanese, la prima partita della mia gestione, in cui abbiamo giocato forse la migliore nostra gara – spiega Papini – , però non recriminiamo: abbiano infilato una bella striscia e tutti noi avremmo messo la firma di trovarci con questa classifica dopo nove partite. Siamo a tiro del quinto posto, però dobbiamo pensare che alle spalle abbiamo Montecchio e Barbara, rispettivamente a una e due lunghezze, quindi dobbiamo stare concentrati e non sentirci bravi per dare continuità alle prestazioni le quali poi determinano i risultati. Più avanti faremo una botta di conti. Ecco perché parlare di playoff ora è prematuro, tanto più che non ci siamo neppure dentro”.

Ora due trasferte di fila aspettano il Gabicce Gradara: sabato la Passatempese e alla vigilia di Pasqua l'Osimo Stazione. “Si tratta di due match molto insidiosi, contro squadre che hanno assoluto bisogno di punti per evitare i playout. Ci vorrà lo stesso piglio delle ultime partite, quindi non sono ammessi rilassamenti. Basta poco per giocarci buona parte di quello che con fatica siamo riusciti a costruire in questi mesi”.

Contro il Barbara ha deciso la partita una rete dell'attaccante Prandelli con un preciso colpo di testa, la sua specialità (“ho cercato di affinarla al meglio fin dai tempi delle giovanili: fondamentale è prendere il tempo all'avversario” rivela il match winner) – su angolo di Costa.

“Sono contento per Matteo perché ha rotto il ghiaccio visto che da tempo inseguiva la marcatura, tra l'altro ha realizzato un bel gol anticipando il suo avversario diretto. Un giusto premio per il suo lavoro generoso a favore della squadra” sottolinea Papini.

Il diretto interessato, arrivato a gennaio dal Victor San Marino (Eccellenza Romagna) e con trascorso in serie D, non vuole fermarsi qui: “L'ultima rete l'avevo segnata con il Victor a novembre, il gol mi mancava. Sono contento di essermi sbloccato e conto da qui alla fine di realizzare almeno altri quattro, cinque gol. Ma la cosa importante è rendersi utile alla squadra e io cerco di farlo al meglio seguendo le direttive del mister”.

Il primo bilancio della sua esperienza al Gabicce Gradara?

“Mi trovo bene, mi sono inserito in un gruppo formato da bravi giocatori e in attacco con Vegliò e Cinotti, due compagni di reparto molto forti come testimonia il loro curriculum e la classifica dei marcatori, c'è il giusto affiatamento. Siamo in ballo e cercheremo di ballare fino alla fine”.

Tornando alla trasferta di Passatempo, unico assente sarà Grassi (squalificato).