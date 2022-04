Rugby, domenica derby Rimini San Marino con raccolta fondi per l'Ucraina

Sport

Rimini

| 09:32 - 07 Aprile 2022

Gurkha Rimini Rugby.

Domenica 10 aprile alle ore 14:30 presso il campo da rugby di Rivabella di Rimini in via XXV Marzo 18, si terrà la partita di rugby valida per il campionato UISP, fra Gurkha Rimini Rugby e San Marino Rugby.



Nell’occasione, il Gurkha Rimini Rugby ha aderito alla campagna di raccolta fondi straordinaria in favore delle vittime civili del conflitto russo-ucraina lanciata dall’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra (ANVCG), e portata avanti dalla sezione provinciale di Rimini.



Il ricavato della raccolta andrà a finanziare progetti di aiuto, sostegno e accoglienza a favore delle vittime civili della guerra in Ucraina. Le donazioni potranno essere versate presso il banchetto allestito per l’occasione.

Il Gurkha Rimini Rugby è un’associazione sportiva che attraverso i valori dello sport, ed in particolare del rugby, vuole sensibilizzare le persone, a partire dai più piccoli, sui quali investe molte delle sue risorse, verso le problematiche sociali nelle quali ogni giorno ci troviamo a convivere, senza paura di affrontarle e guardarle in faccia, ma proponendo piuttosto soluzioni e mettendosi sempre in gioco in prima persona.



Questo è il messaggio di Gurkha Rimini Rugby, lanciato ad appassionati e sostenitori, ma anche a chi vorrà essere presente per sostenere questa causa di cui si è fatta portavoce.

L’ingresso alla manifestazione sportiva è gratuito.