L'opera 'Cenerentola' in diretta da Parigi al Tiberio di Rimini

Rimini

| 09:26 - 07 Aprile 2022

Al Cinema Tiberio di Rimini giovedì 7 aprile alle ore 19.15 (biglietti interi € 12, ridotti € 11, ridotti Tiberio Club € 10), in diretta da Palais Garnier Parigi, è in programma l'opera Cenerentola di Jules Massenet, tratta dalla favola di Charles Perrault, con Tara Erraught, Daniela Barcellona, Anna Stéphany, Kathleen Kim e Charlotte Bonnet, per la direzione orchestrale di Carlo Rizzi.

Cenerentola (Cendrillon) è una delle opere più affascinanti di Massanet, una commedia ricca di umorismo, poesia e magia. Il compositore espone una vena melodica e unisce i vari stili, dal Barocco al fantastico-romantico, attraverso il classicismo viennese e il bel canto rossiniano. Tarra Eraugh e Anna Stephany debuttano all'Opera di Parigi sotto la direzione di Carlo Rizzi in questa nuova produzione di Mariame Clément, la quale, dopo Hänsel e Gretel nel 2013, è ancora una volta alla scoperta del mondo delle favole.