Basket giovanile, tris di vittorie per le giovanili RBR

Sport

Rimini

| 01:49 - 07 Aprile 2022

Solo referti rosa per le tre squadre giovanili RBR impegnate nello scorso turno di campionato. L'U19 Eccellenza RBR/Angels di coach Ferrari mantiene ancora l'imbattibilità con la vittoria casalinga su San Lazzaro nella seconda giornata della seconda fase, mentre l'U17 Eccellenza RBR/Angels di coach Bernardi esordisce con vittoria nella seconda fase contro Stars Basket. L'U15 Gold RBR/IBR di coach Gollinucci, invece, chiude la prima fase con una vittoria piazzandosi al terzo posto della classifica.

U19 ECCELLENZA

RBR/Angels Santarcangelo-San Lazzaro 79-49 (parziali 19-10, 42-19, 65-39)

RBR/ANGELS: Carletti 10, Mancini 8, Mulazzani 14, Nuvoli 9, Karpuzi 2, Ballarini, Scarponi 12, Fabiani 9, James 7, Buzzone 8, Amati. All. Ferrari.

SAN LAZZARO: Negroni 8, Rossi 1, Micmeli 7, Domenichelli 7, Gamberini 3, Glinos 10, Scheda, Lanzarini 7, Baldi 2, Comastri 4, Parenti. All. Rocca.

Seconda partita nella seconda fase per i nostri gialloblù che incontrano San Lazzaro in un caldo lunedì sera. La partita inizia subito con i nostri ragazzi che lottano forte in difesa per poi volare in attacco cercando le migliori soluzioni possibili; gli avversari sono in difficoltà ma tentano di rimanere attaccati lottando fin dall’inizio.

Nel secondo quarto, però, i ragazzi di Coach Ferrari cambiano marcia staccando con un ottimo parziale San Lazzaro.

Dopo l’intervallo gli ospiti provano a partire in maniera differente, ma i gialloblù non ci stanno e chiudono definitivamente la partita conquistando la seconda vittoria in questa seconda fase. Ora testa alla prossima.

U17 ECCELLENZA

RBR/Angels Santarcangelo-Stars Basket 119-77 (parziali 35-30, 70-47, 93-69)

RBR/ANGELS: Morandotti 46, Macaru 18, Prendushi 2, Pini 18, Panzeri 19, Mari 13, Bonfè 3, Rinaldi, Antolini, Fabbri, Morri. All. Bernardi, Gollinucci.

Sin dal primo quarto si capisce che sarà una partita ad alto ritmo quella dei ragazzi di Coach Bernardi con Morandotti che scalda la mano con 7 triple nei primi 10’ di gioco. La difesa vacilla un po’ concedendo troppi canestri facili ai bolognesi. Nel secondo quarto i santarcangiolesi rimangono più compatti in difesa mantenendo lo stesso ritmo in attacco ed arrivano all’intervallo con ben 70 punti a referto. Il secondo tempo è tutto degli Angels, con Macaru e Panzeri che volano in contropiede e la coppia di lunghi Pini e Mari che impongono la loro tecnica dentro l’area. Da evidenziare la super prova di Morandotti che chiude con 46 punti e 13 canestri da tre punti.

U15 GOLD

Grifo Teenagers Imola-RBR/IBR 28-119 (parziali 8-31, 17-59, 20-78)

RBR/IBR: Amaroli 15, Antolini 4, Casadei 7, Curci 13, De Gregori 16, Frisoni 8, Lisi 16, Pederboni 9, Pennisi, Toni, Valmaggi 25, Zanni 6. All. Gollinucci, Miriello.

Vittoria in trasferta per l'U15 RBR/IBR nell'ultima partita della prima fase. Ottima la prestazione dei Warriors su entrambi i fronti. La squadra ospite indirizza il match fin dal primo quarto chiudendolo 8-31. Nei restanti periodi si vede una grande gara dei guerrieri sia nella fase difensiva che, soprattutto, in quella offensiva. I Warriors si portano a casa il referto rosa per 28-119.