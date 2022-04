Nuovo campetto da basket di Corpolò, intervento si completa nelle prossime settimane

Attualità

Rimini

| 20:29 - 06 Aprile 2022

Il campetto da basket di Corpolò.



Ancora qualche settimana di attesa, poi ci sarà l'inaugurazione del nuovo campetto da basket di Corpolò, situato nei pressi della palestra comunale. Servono però temperature più miti al fine di poter applicare la pavimentazione in resina, specifica per questo tipo di campetto, e per il suo indurimento. Non ci sono ancora la data dell'intervento conclusivo, che richiederà qualche ora, né di conseguenza quella dell'inaugurazione, ma l'attesa sta per essere ripagata. Qualche ragazzino "impaziente" ha già iniziato a utilizzare il campo, fatto che ha colpito positivamente l'amministrazione comunale di Rimini, che ufficiosamente fa notare quanto sempre sia alta l'attenzione dei giovani verso questo sport. Il nuovo playground è il tassello di un progetto di riqualificazione della frazione che prevede anche la realizzazione di un campo da calcio in erba naturali, con irrigazione automatica e illuminazione artificiale.