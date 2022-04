Officine Treni Bologna e Rimini, la Regione si mobilita per il salvataggio

Attualità

| 19:49 - 06 Aprile 2022

Officine Grandi Riparazioni di Rimini.

Via libera dall'Assemblea Legislativa regionale alla risoluzione presentata da Emilia-Romagna Coraggiosa per chiedere di aprire un dialogo con Trenitalia per preservare l'occupazione nei siti produttivi delle cosiddette Officine Grandi Riparazioni di Bologna e Rimini. "Si tratta di difendere un patrimonio industriale e occupazione che è molto importante per il nostro territorio: chiediamo precisi impegni per aprire un confronto con Trenitalia per la tutela di una realtà di grande valore", osserva Federico Alessandro Amico di Emilia-Romagna Coraggiosa che ricorda che "i lavoratori sono in stato di agitazione perché Ferrovie non stanno rispettando gli impegni presi". In questa vicenda, argomenta il consigliere leghista Michele Facci "siamo al fianco dei lavoratori per chiedere il mantenimento dei livelli occupazionali e di qualità: speriamo che questo sia l'ultimo appello che dobbiamo fare alla politica regionale per raggiungere questi obiettivi". "Oggi - sottolinea la consigliera del Pd, Nadia Ross - dobbiamo segnare un punto definitivo per i nostri lavoratori, per la nostra storia e per la nostra dignità: stiamo parlando di fiori all'occhielli del settore trasporti che come tale vanno trattati e chi ha preso impegni deve rispettarli". Quindi, conclude Igor Taruffi di Emilia-Romagna Coraggiosa "abbiamo voluto riportare l'attenzione su un tema per noi di primaria importanza come la salvaguardia di insediamenti industriali che sono strategici per tutta l'Emilia-Romagna e non solo per Rimini e Bologna: sottoscrivere accordi sindacali e non rispettarli purtroppo è una prassi che vediamo ripetersi troppo spesso, avviene con una scioltezza e una periodicità che ci preoccupa".