Prende a pugni il compagno e gli spacca l'orbita oculare, arrestato

| 19:36 - 06 Aprile 2022

Il gip del Tribunale di Rimini Vinicio Cantarini ha convalidato l'ordinanza di custodia cautelare chiesta dalla Procura nei confronti di un 44enne cubano, indagato per maltrattamenti in famiglia e lesioni. Lo scorso 20 marzo, in stato di alterazione per l'abuso di alcol, aveva aggredito a pugni il compagno, un sessantenne riminese, provocandogli la frattura dell'orbita oculare destro. L'uomo, operato nei giorni scorsi, era stato portato in ospedale e i medici avevano sciolto un prognosi di 30 giorni. Proprio il sessantenne aveva chiamato i Carabinieri, dopo l'aggressione, dall'appartamento in cui la coppia convive, ma poi non aveva sporto denuncia, anche se il procedimento giudiziario nei confronti del 44enne, difeso dall'avvocato Paola Zavatta, è partito ugualmente, essendo le ipotesi di reato procedibili entrambe d'ufficio. Il movente, secondo quanto riscontrato dagli inquirenti, è la gelosia. I due, conosciutisi nel 2014, avviarono una relazione che durò cinque anni, prima di concludersi su decisione del riminese nel 2019. Nell'aprile dello stesso anno i due si incontrarono in un residence, l'intento del cubano era convincere l'ex a tornare con lui, mentre quest'ultimo non era dello stesso avviso. Anche in quell'occasione l'alcol scatenò la furia del 44enne, che picchiò l'ex compagno con violenza, provocandogli tumefazioni al volto e la rottura di due costole: stessa prognosi di 30 giorni e stessa decisione di non presentare denuncia da parte della vittima. Dopo qualche tempo il sereno sembrava essere tornato nel rapporto tra i due, tanto che tornarono a fare coppia.