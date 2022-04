Calcio D, il Lentigione alla terza vittoria di fila: Ghiviborgo ko in casa 1-2

Sport

Rimini

| 19:23 - 06 Aprile 2022

Melandri a segno per il temporaneo 1-1.

Nel recupero della seconda giornata di ritorno del girone D di Serie D, il Lentigione non fallisce l’occasione di avvicinare il Ravenna che occupa il secondo posto in classifica ed ora distante solo tre lunghezze. A segno nel primo tempo per gli ospiti Maretino, pareggio di Melandri su rigore e ancora su rigore nella ripresa la rete vittoria di Caprioni. Per il Lentigione è la quarta vittoria consecutiva.

Il tabellino

GHIVIBORGO – LENTIGIONE 1 – 2

GHIVIBORGO: Nucci, Mosti, Baggiani (19’s.t. Riccioni), Monacizzo, Sorbo, Grea, Bachini (45’s.t. Tragni), Sadek (34’s.t. Lauria), Melandri, Fazzi (41’s.t. Belluomini), Sall. (Tremori, Velani, Molinaro, Campani, Nottoli). All. (Vangioni indisposto).

LENTIGIONE: Sorzi, Iodice, Zagnoni, Rossini, Agyemang (35’s.t. Cuoghi), Bouhali (18’s.t. Sala), Martino, Esposito (24’s.t. Adusa), Staiti, Formato (24’s.t. La Vigna), Caprioni (35’s.t. Casini). (Galeazzi, Tarantino, Canrossi, Bonetti).

ARBITRO: Romaniello di Napoli (Donati e Singh di Macerata).

RETI: p.t. 14 Martino (L), 29′ Melandri su rigore (G); s.t. 29′ Caprioni su rigore (L).